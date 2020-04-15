شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مستشفى خاص بجدة بعد ظهور حالات "كورونا" بين المرضى والعاملين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أعلن مستشفى "أندلسية" بحي الجامعة بمحافظة جدة أنه تم إغلاق المستشفى ابتداءً من اليوم، وذلك عقب وجود حالات بين العاملين بالمستشفى.وفق صحيفة سبق السعودية.

وأشار بيان صادر عن المستشفى، نشرته الصحيفة، إلى أنه بناء على الإجراءات الوقائية فقد تم بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة عمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس "كورونا" بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة وطبقاً لقرارات وزارة الصحة.





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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة .