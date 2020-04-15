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شكرا لقرائتكم خبر عن غلق مستشفى خاص بجدة بعد ظهور حالات "كورونا" بين المرضى والعاملين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أعلن مستشفى "أندلسية" بحي الجامعة بمحافظة جدة أنه تم إغلاق المستشفى ابتداءً من اليوم، وذلك عقب وجود حالات بين العاملين بالمستشفى.وفق صحيفة سبق السعودية.
وأشار بيان صادر عن المستشفى، نشرته الصحيفة، إلى أنه بناء على الإجراءات الوقائية فقد تم بالتعاون مع الجهات الصحية المختصة عمل اختبارات موسعة بالمستشفى للكشف عن فيروس "كورونا" بين المرضى والعاملين بالمستشفى، وأظهرت نتائج هذه الاختبارات وجود حالات مصابة بالفيروس، وقد تم التعامل مع الحالات المصابة حسب التعليمات والمعايير الرسمية اللازمة وطبقاً لقرارات وزارة الصحة.
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة .
وقال المتحدث باسم الصحة السعودية ، د. محمد عبدالعالي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة ، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.
وأضاف إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة ، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة .
وكان فريق مكون من 8 خبراء طبيين مدينة "ينتشوان" غادروا عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين صباح اليوم الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة، متوجها إلى السعودية، للمساعدة فى مكافحة تفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، فيما عقد خبراء صينيون اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائهم فى الكويت بشأن مكافحة "كوفيد-19".
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