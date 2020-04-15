شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة أوبو تكشف النقاب عن هاتفها الذكي A92s الجديد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 15 أبريل 2020 متابعات_ الخليج 365 كشفت شركة أوبو النقاب عن هاتفها الذكي A92s الجديد، الذي يدعم شبكات 5G.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهاتف الذكي A92s الجديد يأتي بشاشة LCD قياس6.57 بوصة، مع معدل تحديث صورة يبلغ 120 هرتز. المعالج Advertisements وينبض بداخل الهاتف المعالج ميدياتك Dimensity 800-SoC، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 128 جيجابايت. الكاميرا ويمتاز الهاتف أيضا بكاميرا رباعية في الخلف تتألف من مستشعر بدقة 48 ميجابيكسل مع كاميرا الزاوية العريضة للغاية بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابيكسل. وتوفر كاميرا السيلفي بدقة 16 ميجابيكسل ومستشعر عمق بدقة 2 ميجابيكسل. البطارية كما تم تجهيز الهاتف ببطارية سعة 4000 مللي أمبير في الساعة يمكن شحنها بقدرة 18 وات عبر USB Power Delivery 3.0.

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