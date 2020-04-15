طيران الإمارات تطلق فحوصات كورونا للمسافرين

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أعلنت مجموعة "طيران الإمارات" الأربعاء عن إطلاق فحوصات ميدانية سريعة مدتها 10 دقائق لفيروس كورونا المستجد للمسافرين المغادرين من دبي، بحسب بيان الأربعاء.

وكانت المجموعة أستأنفت عددا محدودا من رحلات الركاب في وقت سابق من هذا الشهر بعد أن قامت حكومة الإمارات بتعليق جميع الرحلات الجوية للركاب.

وتقوم هذه الرحلات بإعادة المسافرين إلى بلدانهم فقط. وقالت الشركة الإماراتية في بيان "خضع جميع المسافرين على الرحلة المتجهة إلى تونس صباح اليوم (الأربعاء) لفحص "كوفيد 19" قبل إقلاع الطائرة من دبي".

وبحسب البيان فإن الشركة أصبحت "أول ناقلة تخضع المسافرين لفحص كوفيد- 19 ميداني سريع".

وبحسب البيان، فإن هيئة الصحة في دبي قامت بإجراء الفحوصات في منطقة انهاء إجراءات السفر في مطار دبي، و"وفرت النتائج خلال 10 دقائق".

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وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 4900 إصابة بفيروس كورونا المستجد و28 حالة وفاة، بحسب أرقام صادرة عن وزارة الصحة.

ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي للعمليات في الشركة عادل الرضا "نخطط حالياً لتطوير إمكانياتنا وتطبيق الإجراءات على رحلات أخرى".

مع تعليق الرحلات، أعلنت "طيران الإمارات" وهي أكبر ناقل جوي في المنطقة، أنها ستقوم بخفض الرواتب الأساسية "موقتا" بنسب تراوح بين 25% و50%، لغالبية العاملين فيها لفترة ثلاثة أشهر بدون إلغاء وظائف.

وأصدرت الإمارات قرارات بالحد من التنقل في العديد من مناطقها، وخصوصا إمارة دبي حيث يقيم ملايين الأجانب، وأغلقت المراكز التجارية والشواطئ وغيرها في محاولة لوقف انتشار الوباء.