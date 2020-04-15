شكرا لقرائتكم خبر عن صحة كردستان: مخاطر كورونا مازالت قائمة وعلى المواطنين عدم انتظار رفع الحظر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير صحة إقليم كردستان سامان برزنجى، إن تمديد فترة حظر التجوال فى ظل تفشى فيروس كورونا المستجد "وارد"، مع إصدار تعليمات جديدة، مشيرا إلى إنه على المواطنين عدم انتظار رفع الحظر، وأضاف برزنجى - فى تصريحات صحفية، أوردتها الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، اليوم الأربعاء "أن وزارة الصحة أعدت تقريرا مفصلا عن إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، والأوضاع الصحية في المحافظات والإدارات المستقلة، سيقدم إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار المناسب حوله" .

وأوضح أن أقليم كردستان دخل المرحلة الذهبية من مراحل السيطرة والانتصار على فيروس "كورونا"، لكن المخاطر مازالت باقية وعلينا الحذر والاستمرار في تنفيذ الاجراءات الوقائية"، وأشار وزير صحة أقليم كردستان، إلى أن حالات الإصابة بفيروس كورونا في الأقليم وصلت إلى 332 حالة و4 وفيات وشفاء 198 حالة، وباقي الحالات المصابة تحت الرعاية والمتابعة الطبية.

وكانت السلطات العراقية، أعلنت اليوم الأربعاء، شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد فى محافظات النجف والبصرة وكردستان، وذكرت مديرية صحة النجف العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية /واع/ اليوم - أنه تم شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) ومغادرتهم المستشفى.. موضحة أن الموقف التراكمي للمحافظة بلغ 261 إصابة منهم 172 شفاء و5 وفيات.

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وفى السياق، أفادت دائرة صحة البصرة - في بيان لها - بأنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس (كورونا) وتماثل 8 مصابين للشفاء.. مشيرة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ 208 وحالات الوفاة 16 و الشفاء 99 وقيد العلاج 93 حالة.

كما أكدت صحة (كردستان) شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) بشكل تام بمحافظة السليمانية. وفى سياق متصل أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى الساعدى، اليوم الأربعاء، عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 97 حالة.

وقال الساعدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن صحة الرصافة سجلت 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا بعلاج دام عدة أيام وجهود كبيرة بذلت ومتابعة دورية وعناية خاصة لبعض الحالات التي تعاني من أمراض أخرى.