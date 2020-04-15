العراق: طائرة تركية مسيرة مسلحة تخرق الأجواء وتستهدف مخيم للعوائل الأكراد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت قيادة الدفاع الجوى العراقى، اليوم الأربعاء، خرقا للأجواء العراقية من خلال طائرة تركية مسيرة مسلحة بخط رحلة ( سندى - سواره - توكا - القوش - شمال مخمور ) بارتفاع 6 كلم وبسرعة 200 كلم / ساعة.
وقالت خلية الإعلام الأمني العراقية في بيان مقتضب إن مخيم للعوائل الأكراد الأتراك اللاجئين قرب مدينة مخمور تعرض للقصف بواسطة صاروخ، حيث راح ضحية هذا القصف امرأتين من القاطنين في هذا المخيم، وقد شرعت قوة من الفرقة 14 بالخروج لمكان هذا الحادث.
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