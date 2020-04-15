شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: 493 إصابة جديدة بكورونا وإجمالى الوفيات 79 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، تسجيل 493 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5862، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي حول مستجدات فيروس كورونا بالمملكة .
وقال المتحدث باسم الصحة السعودية ، د. محمد عبدالعالي ، وفقا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، إنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 79 حالة ، مشدداً على أهمية الاستمرار بممارسة التباعد الاجتماعي، وكذلك ممارسة أسلوب الحياة الصحي للوقاية من الفيروس المستجد.
وأضاف إن 70 إلى 80% من الحالات تكون الأعراض لديهم بسيطة ولا تحتاج إلى العناية الفائقة ، إلا أنه قال إن حوالي 5 إلى 10% من الحالات قد تتدهور بشكل كبير، وإذا لم يتم التدخل في الوقت المناسب فقد تتدهور بعض هذه الحالات وتصل إلى حد الوفاة .
وكان فريق مكون من 8 خبراء طبيين مدينة "ينتشوان" غادروا عاصمة منطقة نينغشيا ذاتية الحكم لقومية هوي شمال غربي الصين صباح اليوم الأربعاء، على متن طائرة مستأجرة، متوجها إلى السعودية، للمساعدة فى مكافحة تفشي فيروس "كورونا الجديد" (كوفيد-19)، فيما عقد خبراء صينيون اجتماعا عبر الفيديو مع نظرائهم فى الكويت بشأن مكافحة "كوفيد-19".
ويتألف الفريق –وفقا للجنة الوطنية للصحة في الصين- من خبراء في مجالات تشمل الجهاز التنفسي والرعاية المركزة والأمراض المعدية ومكافحة عدوى المستشفيات والتمريض، علاوة على الطب الصيني التقليدي والاختبارات المعملية، وستنطوي مهمة الفريق على تشارك خبرة الصين في الفحص والعلاج والوقاية والمكافحة لكوفيد-19 مع مستشفيات وخبراء محليين في السعودية وتقديم المشورة العلاجية.
كما سيقدم الخبراء المعلومات اللازمة حول الوقاية من الوباء ومكافحته لسفارة الصين والجالية الصينية من العاملين في السعودية، بالإضافة إلى تقديم الإمدادات الوقائية وخدمات الاستشارات الطبية الصينية التقليدية لهم.
ويحمل الفريق عدة أطنان من الإمدادات الطبية إلى السعودية كتبرعات من الصين وحكومة نينغشيا، بما في ذلك أجهزة للتنفس الصناعي وبدل واقية ونظارات طبية وكمامات طبية وكمامات من طراز "إن95" ودروع للوجه وقفازات طبية ومقاييس للحرارة بالأشعة تحت الحمراء ومجموعات اختبار الحمض النووي وغيرها.
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