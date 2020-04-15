شكرا لقرائتكم خبر عن ولى عهد أبوظبى يبحث هاتفيا تطورات كورونا مع الرئيس التونسى وحاكم ولاية نيفاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا مع الرئيس التونسى قيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، تناول العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها فى مختلف المجالات، إضافة إلى أزمة "وباء كورونا " فى العالم وآخر مستجداته وتداعياته على مختلف المستويات.

كما تناول الاتصال إجراءات البلدين الشقيقين في التعامل مع الفيروس، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينهما لاحتواء آثاره السلبية على المستويات الاقتصادية والصحية وغيرها.

وأشار الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال الاتصال - إلى التعاون والتضامن وتبادل الخبرات بين دولة الإمارات وتونس في التصدي لخطر فيروس " كورونا ".. وقدم تعازيه إلى الرئيس قيس سعيد والشعب التونسي في الضحايا .. متمنيا الشفاء العاجل للمصابين وأن يحفظ الله شعب تونس والشعوب العربية، والإنسانية كلها من كل مكروه، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاضد والتكافل بين الأشقاء العرب، في مجابهة فيروس كورونا واحتواء مخاطره، وتفعيل دور العمل العربي المشترك في هذا الشأن.

من جانبه أكد الرئيس قيس سعيد عمق العلاقات بين الإمارات وتونس .. وعبر عن تقديره لحرص الإمارات على تقديم الدعم لأشقائها في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة والعالم.

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وأثنى على النهج الإنساني الذي تتبعه في التعامل مع الأزمة، متمنياً للشعب الإماراتي السلامة من كل شر.

كما تلقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا من ستيف سيسولاك حاكم ولاية نيفادا الأمريكية تناول آخر تطورات أزمة فيروس كورونا على المستوى العالمي وسبل التعامل معها واحتواء تداعياتها على المستويات الإنسانية والاقتصادية وغيرها، وتنسيق الجهود المشتركة وتبادل الخبرات في هذا الشأن، وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" أن بن زايد أشار إلى التعاون بين الامارات والولايات المتحدة في التصدي لفيروس "كورونا"، معزيا الشعب الأمريكي في ضحايا الوباء وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل، وأن يتم تجاوز خطر الفيروس في أقرب وقت.