شكرا لقرائتكم خبر عن رائدة فضاء فى رسالة لأطفال العراق: أرى أضواء بغداد من السماء.. وهذا طلبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى موقف لطيف، وإنسانى، وجهت رائدة فضاء أمريكية رسالة إلى أطفال العراق من الفضاء، لتحفزهم على إكمال دراستهم والاجتهاد بها.

جيسيكا مير، رائدة فضاء أمريكية من أصول عراقية، أكدت خلال رسالتها، أنها تريد رسم الابتسامة على وجوه أطفال العراق، وشددت على ضرورة أن في دراستهم من تحقيق أحلامهم، وفقا لموقع سبوتينك.

وكانت صفحة "مؤسسة أطفال العراق" قد نشرت الفيديو عبر "فيسبوك"، وفيه رسالة رائدة الفضاء، التي كشفت خلال حديثها أن والدايها من بغداد لذلك فهي تتشارك التراث معهم، لذلك يمكنهم تكوين عائلة كبيرة معا.

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وقالت فى رسالتها، إنها تستطيع رؤ ية أضواء بغداد من الفضاء، وطالبتهم بالبحث عنها، قائلة :""أستطيع أن أرى أضواء بغداد الكثيرة من الفضاء، فأنا فوقكم على مسافة 350 كم، يمكنك البحث عني باستخدام موقع إلكتروني خاص من ناسا، يعلمكم بوقت تحليق مركبة الفضاء الدولية فوقكم".

وتابعت "أنها ربما سترى ابتسامة أطفال العراق اللامعة من الفضاء، وأنهم سيرون ابتسامتها لهم".

وكانت جيسيكا مير قد وصلت إلى محطة الفضاء الدولية في أواخر سيبتمبر 2019، وستقضي أكثر من 7 أشهر على متن المحطة، بحسب "cnn".

وأجرت مير وزميلتها رائدة الفضاء، كريستينا كوخ، أول رحلة فضائية للنساء خارج محطة الفضاء الدولية في أكتوبر 2019، استمرت لسبع ساعات، أنجز خلالها الفريق بعض المهام خارج المحطة.