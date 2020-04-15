شكرا لقرائتكم خبر عن مسئولو الصحة فى عدن يتابعون التجهيزات الطبية لـ"كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش مسئولو الصحة فى العاصمة اليمينة المؤقتة عدن، في العاصمة المؤقتة عدن، الاستعدادات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا، والخطط الطبية المعدة لذلك ومدی الجاهزية الفنية لمحجر الامل ونوعية التجهيزات والمستلزمات الطبية والكادر الطبي والفني- وفق سبأ.



واستعرض المسئولون فى اجتماع لهم، الاستعدادات العاجلة والاستراتيجية للبدء بتفعيل العمل في مراكز الحميات الثمانية في محافظة عدن وتغطية احتياجاتها من المعدات والمستلزمات الطبية.

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ومن جانبه شدد محافظ عدن، علی ضرورة تظافر الجهود وتوحيد الرؤی والخطط لمجابهة فيروس كورونا والعمل علی تجهيز غرف الطوارئ في مستشفيات الجمهورية والصداقة و22 مايو، ورفدها بالمستلزمات الطبية اللازمة وتوفير اجهزة السلامة المهنية للكادر الطبي العامل فيها، مؤكداً على اهمية رفع الجاهزية لمجابهة فيروس كورونا.

من جانبهما، استعرض وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع السكان، ومدير عام مكتب الصحة، الخطوات التي تبذلها وزارة الصحة ومكتبها في عدن ومدی التدخلات التي تمت ومستوی الانجاز ،والاحتياجات للبدء في تفعيل العمل بمراكز الحميات بالمديريات.

وكان اليمن قد أعلنت مؤخرا أول إصابة بكورونا فى مدينة الشحر فى محافظة حضرموت لرجل خمسينى واكدت أن حالته الصحية مستقرة .