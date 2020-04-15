شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة الإمارات تتيح لأسر السجناء التواصل المرئى مع ذويهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت المؤسسة العقابية والإصلاحية بشرطة الشارقة، اليوم، منصة زيارة النزلاء عن بُعد، والتى تتيح لأسر النزلاء التواصل المرئى مع ذويهم، دون حاجة للحضور وزيارة النزيل فى مقر المؤسسة، وقال العميد أحمد عبدالعزيز شهيل مدير إدارة المؤسسة، إن هذه الخدمة تأتى فى إطار التدابير الوقائية التى تتخذها القيادة العامة لشرطة الشارقة لحماية الموظفين، والمتعاملين معها، من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على الصحة والسلامة العامة من خلال تطبيق أحدث وسائل وتقنيات الاتصال لتعزيز المنظومة الأمنية، وتحقيق رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

و وفقا لما نشر على موقع وكالة الانباء الإماراتية "وام"، أشار العميد شهيل، إلى أن إطلاق المنظومة الذكية جاء من خلال التنسيق والتعاون بين كل من دائرة الخدمات الاجتماعية ودائرة الحكومة الإلكترونية وشرطة الشارقة، بهدف توفير قنوات التواصل بين الأسر والنزلاء من خلال زيارات مجدولة تتم عبر شبكة إلكترونية مرئية مؤمنة بالكامل، وتأتى امتدادً لمشروع "الرؤية الإلكترونى" الذى أطلقته دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة بالتعاون مع المؤسسة العقابية والإصلاحية عام 2017، والذى يتيح للأبناء رؤية الوالدين من نزلاء المؤسسة عبر منصة إلكترونية من المنازل، حيث جرى تطوير الخدمة وتحديثها وفق نظم ذكية وبدون تدخل بشرى فى عمليات الاتصال ودون تكلفة مالية تقع على عاتق الأسر.

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وأكد العميد شهيل، حرص شرطة الشارقة الدائم على توظيف القنوات الذكية فى خدمة المجتمع وتمكين أفراده من إتمام معاملاتهم بكل سهولة ويسر بما يتوافق واستراتيجية الحكومة الذكية وتحقيق المؤشرات الوطنية بوزارة الداخلية ..مشيراً إلى أن خدمة زيارة النزلاء عن بعد تسهل على المتعاملين خاصةً كِبار السن وأصحاب الهمم زيارة أبنائهم أو أقاربهم من النزلاء بما يعزز الارتقاء بالمجتمع وتحقيق السعادة لأفراده.

وأعرب العميد شهيل، عن شكره وتقديره البالغين لدائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة ودائرة الحكومة الإلكترونية لحرصهما الدائم على تعزيز التعاون مع شرطة الشارقة فى كافة المجالات التى تخدم المجتمع.