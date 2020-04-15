لمواجهة كورونا.. السودان يعلق صلاة الجماعة في مساجد الخرطوم

الخرطوم/ الخليج 365



أصدر وزير الشؤون الدينية السوداني نصرالدين مفرح، قرارا بتعليق صلاة الجمعة والجماعة في مساجد ولاية الخرطوم، والأنشطة الدينية بالكنائس لمواجهة تفشي فيروس كورونا.



وقال مفرح حسب بيان صحفي تلاه في وكالة السودان للأنباء، الأربعاء، إن قرار المنع جاء بعد توصية وزارة الصحة واستفتاء مجمع الفقه الإسلامي.



وأشار مفرح إلى متابعة تطورات الحالة الصحية في بقية ولايات السودان للنظر في تعميم قرار التعليق.



ودعا البيان، مؤذني المساجد إلى رفع الأذان والاكتفاء بمناداة "صلوا في رحالكم".



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والثلاثاء، أعلن نائب رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية (حكومية)، صديق تاور، ارتفاع العدد الكلي للإصابات بالسودان إلى 32، بينهم 5 وفيات، و3 حالات شفاء.



وفي 13 مارس/آذار الماضي، أعلن السودان أول إصابة بالفيروس لخمسيني عائد من الإمارات.

والأحد، أعلنت الجنة العليا للطوارئ، بدء حظر سفر جميع المركبات لأغراض نقل الركاب بين المدن والولايات إلا بتصريح رسمي مسبق من جهات الاختصاص.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني حالة، توفي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تعافى ما يزيد على 491 ألفا، بحسب موقع "Worldometer".

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