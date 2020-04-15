يونيسف: 50 ألف حالة مصابة بالثلاسيميا في اليمن

اليمن / محمد السامعي/ الخليج 365

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، الأربعاء، وجود 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيميا في اليمن.

ويولد أكثر من 500 ألف شخص حول العالم سنويا، مصابين بمرض الثلاسيميا، وهو اضطراب وراثي في خلايا الدم الحمراء يتسبب في نقص الهيموجلوبين وقلة عددها في الجسم عن المعدل الطبيعي، ما يعيق عملية نقل الأكسجين إلى أنحاء الجسم.



وقالت المنظمة الأممية في تقرير اطلعت عليه الخليج 365 إنه "يتم في اليمن سنويا تشخيص 700 حالة جديدة من مرضى الثلاسيميا".

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وأضاف "حتى الآن تم تسجيل 50 ألف حالة مصابة بمرض الثلاسيما في البلاد الذي يعاني من تدهور كبير في القطاع الصحي فيما يعد الحصول على العلاج الأمثل لمرض الثلاسيميا أمرا نادرا".

وأردف التقرير:" ينتشر في عموم اليمن اليوم 1991 موقعا من مواقع المراقبة النشطة للكشف عن 28 من الأمراض المسببة للاعتلال الشديد والتبليغ عنها إلكترونيا مثل الكوليرا وحمى الضنك والحمى النزفية الفيروسية والحصبة والسعال الديكي والشلل الحاد".

وللعام السادس على التوالي، يشهد اليمن حربا بين القوات الموالية للحكومة المدعوم من التحالف العربي، تقوده السعودية ضد مليشيات الحوثي المدعومة من إيراني، والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وعدة محافظات تحتوي على أكثر من نصف إجمالي سكان البلاد.

وأدى القتال المشتعل إلى مقتل 70 ألف شخص، منذ بداية 2016، حسب تقديرات لمارك لوكوك، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، خلال إحاطة له أمام مجلس الأمن في 17 يونيو/ حزيران 2019.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.