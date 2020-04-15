كورونا.. 6 وفيات في السعودية و143 إصابة بالبحرين

الرياض، المنامة / الخليج 365

سجلت السعودية، الأربعاء، 6 وفيات بفيروس كورونا، فيما أعلنت البحرين 143 إصابة بالوباء.

ففي السعودية، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 6 وفيات بالفيروس، ما يرفع الإجمالي إلى 79.

وأضافت الوزارة، في بيانها اليومي حول كورونا، أنها سجلت 493 إصابة، ليبلغ الإجمالي 5862، منها 71 حالة حرجة.



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فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 931، بعد شفاء 42 مريضا، وفق المصدر نفسه.

وفي البحرين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 143 إصابة بالفيروس، أغلبها لعمالة وافدة، ليرتفع إجمالي إلى 1671.

فيما سجلت الوزارة 15 حالة شفاء، ليصل عدد المتعافين حتى الآن 663، فيما استقر عدد الوفيات عند 7.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.