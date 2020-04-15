الحكومة الليبية: لن نسمح بـ"أجسام مضادة" للدولة غربي طرابلس

طرابلس / وليد عبد الله / الاناضول

قال وزير الداخلية بحكومة "الوفاق" الليبية، فتحي باشاغا، الأربعاء، إنه سيواجه بحسم محاولات إقامة "أجسام مضادة" لأجهزة وزارة الداخلية في المدن المُحررة بالساحل الغربي.

جاء ذلك خلال لقائه في طرابلس مع عضوي مجلس النواب عن مدينة مصراتة، فرج عبد المالك، والمبروك الخطابي، وفق بيان وزارة الداخلية الليبية على "فيسبوك".

وأضاف باشاغا: "لن نسمح بإقامة أجسام مضادة لهياكل وأجهزة ومصالح وزارة الداخلية في المدن الغربية المحررة عامة ومدينة صبراتة خاصة (غربي العاصمة)".

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وتعهد الوزير بـ"ملاحقة المجرمين والخارجين عن القانون (..) والضرب بيد من حديد لمن تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار الوطن".

والإثنين، تمكنت قوات حكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، من تحرير 6 مدن ومنطقتين استراتيجيتين، على كامل الساحل الغربي حتى الحدود التونسية، من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ورغم إعلان ميليشيا حفتر، في 21 مارس/آذار الماضي، الموافقة على هدنة إنسانية للتركيز على جهود مكافحة فيروس كورونا، إلا أنها تواصل هجومًا بدأته في 4 أبريل/ نيسان 2019 للسيطرة على العاصمة، مقر الحكومة.

وردًا على الانتهاكات المستمرة، أطلقت الحكومة الليبية، مؤخرًا، عملية "عاصفة السلام" العسكرية ضد مليشيات حفتر، التي تنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.