تحييد 4 إرهابيين في غارة تركية ضد "بي كا كا" شمالي العراق

أنقرة/ الخليج 365

أعنت وزارة الدفاع التركية، تحييد 4 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارة جوية على "جبل قنديل" شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نشرته عبر حسابها على تويتر، الأربعاء، إن القوات التركية رصدت تحركات 4 إرهابيين في قنديل.

وذكرت أن سلاح الجو نفذ غارة على المنطقة وتمكن من تحييد الإرهابيين.

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وشدّدت الوزارة على أن العمليات العسكرية في المنطقة ستتواصل حتى تحييد آخر إرهابي.

وفي بيان منفصل، أعلنت الدفاع التركية ضبط كمية من الذخائر والمعدات التابعة لعناصر "بي كا كا"، داخل مغارات وتحصينات في منطقة هاكورك شمالي العراق.

وأكّدت أن القوات التركية ضبطت في المنطقة 3 صناديق من ذخائر مضادات الطيران، فضلًا عن كمية من المواد المتفجرة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.