الأردن.. النيابة تلاحق مصاباً بكورونا لم يلتزم بالحجر

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365

قررت النيابة العامة الأردنية، الأربعاء، ملاحقة مصاب بفيروس كورونا؛ لم يلتزم بالحجر الصحي، وتسبب بإصابة آخرين بالوباء.

جاء ذلك وفق ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "بترا"، في بيان، أوضحت فيه أن الملاحقة تأتي لعدم التزام المصاب (لم تحدد هويته) بتعهد الحجر الذي وقعه، ومخالطته آخرين والتسبب بإصابة عدد منهم، دون تقديم رقم حول ذلك.

وحسب ذات المصدر، أوعز رئيس النيابة العامة للنواب العامين بمتابعة ملاحقة كل شخص وقّع تعهدا بحجر نفسه ولم يلتزم به، لما يشكله هذا الخرق لقانون الدفاع وأوامر الدفاع وقانوني الصحة العامة والعقوبات، من خطورة على المحيطين بالمصاب والمجتمع.

Advertisements

ومطلع إبريل/ نيسان الجاري، أعلنت النيابة العامة أنها ستلاحق قضائيا مصابي كورونا غير الملتزمين بالحجر وتعليمات وزارة الصحة.

وسجل الأردن 397 إصابة بكورونا، بينها 235 حالة شفاء، و7 وفيات.

ولمواجهة انتشار كورونا، أقر الأردن تفعيل قانون "الدفاع" (الطوارئ)، فيما يفرض حظر تجوال جزئي، يسمح خلاله للمواطنين بتلبية احتياجاتهم من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساءً، سيراً على الأقدام.

كما أغلقت السلطات العاصمة عمان وباقي محافظات المملكة أمام حركة الدخول إليها والخروج منها، وعزلت مدينة إربد (شمال) بشكل كامل.وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 491 ألفا، بحسب موقع Worldometer. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.