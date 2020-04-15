صحيفة أمريكية: بولتون أعطى حفتر إذنا لمهاجمة طرابس في 2019

عبد الجبار أبوراس / الخليج 365

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون، كان قد منح اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، إذنًا لشن هجوم على العاصمة طرابلس، ربيع 2019.

وقالت الصحيفة في تقرير، إن حفتر رتب لمكالمة هاتفية مع بولتون حينما كان الأخير مستشارا للأمن القومي، أوائل الربيع الماضي، وذلك قبيل مؤتمر مقرر للسلام تدعمه واشنطن بين الفصائل المتحاربة في ليبيا.

وأضافت في تقريرها المعنون "البيت الأبيض بارك حربا في ليبيا فازت بها روسيا" أن حفتر لم يكن يريد الحديث عن السلام، وإنما مباركة البيت الأبيض لهجوم مفاجئ على العاصمة الليبية لبسط سيطرته عليها قبل بدء محادثات السلام.

وتابعت: "بولتون لم يرفض ذلك"؛ وكانت النتيجة هجوما أطلقه حفتر في 4 ابريل/ نيسان 2019، لكنه فشل بعد تصدي قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.

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وذكرت الصحيفة أن حفتر فشل في الاستيلاء على طرابلس، وأعاد الحرب الأهلية وقتل الآلاف وشرد مئات الآلاف الآخرين، وأدى القتال إلى قطع تدفق النفط الليبي وضخ تقلبات جديدة في المنطقة وقلل بشدة من نفوذ واشنطن، بحسب المصدر نفسه.

وحول تفاصيل الأمر، تحدثت الصحيفة عن أن حفتر كان قد نقل قواته إلى بلدة استراتيجية جنوب طرابلس وكان يستعد لهجوم مفاجئ.

ونقلت عن مسؤول رفيع سابق في الإدارة الأمريكية، أنه عندما طلب حفتر موافقة البيت الأبيض على الهجوم كان جواب بولتون بأن أعطاه "الضوء الأصفر، لا الأخضر ولا الأحمر".

فيما قال 3 دبلوماسيين غربيين تم إطلاعهم على المكالمة من قبل حفتر ومسؤوليين أمريكيين كبار، إن بولتون قال لحفتر وقتها: "إذا كنت ستهاجم، فافعل ذلك سريعا".

وأضاف الدبلوماسيون أن حفتر اعتبر ذلك موافقة صريحة، وفق الصحيفة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.