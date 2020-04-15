ارتفاع إصابات كورونا في قطر ولبنان

عواصم عربية / الخليج 365

ارتفع عدد إصابات فيروس كورونا، الأربعاء، في كل من قطر ولبنان، عقب تسجيل حالات جديدة، وفق مصادر رسمية.

ففي قطر أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 283 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 3 آلاف و711، منها 7 وفيات و406 حالة تعاف.

وأفادت الوزارة في بيان أن "معظم الحالات الجديدة تعود للعمالة الوافدة في مناطق مختلفة، فيما تعود بعضها إلى مُخالطين لحالات سابقة".

وذكرت أنه تم "تسجيل 33 حالة جديدة تماثلت للشفاء؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء من كورونا إلى 406 حالات، فيما استقرت الوفيات عند 7 حالات".

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من جهتها، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 17 حالة جديدة مصابة بالفيروس ليرتفع عدد المصابين الى 658 مصابا.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي، "إن عدد الحالات الجديدة التي سجلت بين المقيمين بلغت 12 وبين المغتربين الذين أتوا بالأمس 5 حالات".

وأوضحت أن إجمالي الوفيات استقر في 21 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تماثلت للشفاء 81 حالة.

وحتى ظهر الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 127 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 491 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.