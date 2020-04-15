مئات التونسيين العالقين على الحدود مع ليبيا ينشدون العودة

(بنقردان) تونس/ هيثم المحضي/ الخليج 365

طالب مئات التونسيين العاملين في ليبيا والعالقين على الحدود معها، سلطات بلادهم بالسماح لهم بالعودة عبر معبر "راس جدير" الحدودي بين البلدين.

وفي تصريح هاتفي للأناضول، قال محسن المدنيني، أحد التونسيين العالقين: "نحن الآن على بعد نحو كيلومتر من معبر راس جدير بالجانب الليبي، ونحن عالقون هنا منذ 13 يوما، ونطالب سلطات بلادنا بالسماح لنا بالدخول لأن الوضع يزداد سوءا".

وأضاف: "عددنا يقارب 600 تونسي، وبيننا من يعاني من أمراض مزمنة، كما أننا بقينا في العراء طيلة الأيام الفارطة قبل أن يتم نقلنا إلى ساحة أحد المساجد الليبية القريبة من المعبر، وهو ما يمكن أن يشكل خطرا علينا أو تهديدا بالعدوى بفيروس كورونا، خاصة مع الاختلاط الموجود هنا".

بدوره، قال الحبيب شواط، محافظ مدنين (جنوب) إن "تونس لا تنسى أبناءها، وقمنا بجلب التونسيين على بعد آلاف الكيلومترات".

وأوضح شواط، خلال مؤتمر صحفي: "الأسبوع الماضي أجلينا أكثر من 1200 تونسي عبر معبر راس جدير الحدودي، وقمنا بنقلهم إلى منازلهم في أكثر من 20 ولاية تونسية".

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وتابع: "عندما نقوم بإعادة هؤلاء التونسيين عبر المعبر، فيجب أن نوفر لهم أولا مكانا للإيواء للحجر الصحي الإجباري".



من جانبه، قال الناشط الحقوقي المهتم بالشأن الليبي، مصطفى عبد الكبير: "منذ بداية أزمة كورونا، قامت السلطات التونسية - حتى الأسبوع الماضي- بإعادة 1425 مواطن تونسي من معبر رأس جدير، بينهم 372 جرى وضعهم في الحجر الصحي الإجباري".

وبحسب عبد الكبير، يوجد نحو 5 آلاف عامل لا يزالون في ليبيا، ومن المتوقع أن يتوجه أغلبهم إلى تونس خلال الأيام القادمة، دون تحديد.

وتؤجل السلطات التونسية دخول هؤلاء العمال إلى حين توفير مراكز للحجر الصحي الإجباري.



وحتى الثلاثاء ، بلغ عدد المصابين في تونس بكورونا 747، بينها 34 وفاة.

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