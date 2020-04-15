"تيكا" التركية توزع 2000 طرد صحي على عائلات غزّية

غزة/ محمد أبو دون/ الخليج 365-

وزعت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا)، الأربعاء، طروداً صحية ومواد تعقيم على 2000 أسرة فقيرة في قطاع غزة، وذلك في إطار مكافحة فيروس كورونا.

جاء ذلك بالتعاون مع لجان الزكاة في قطاع غزة، التي استلمت تلك الطرود الصحية من "تيكا"، ووزعتها على الفئات المستهدفة في مختلف مناطق القطاع.

وتعمل الوكالة على عدّة مشاريع إغاثية حالياً، يستفيد منها فئات مختلفة داخل قطاع غزة.

ومن بين هذه المشاريع، تركيب "سماعات أذن داخلية"، لنحو 30 شخصا، يعانون من مشكلات وإعاقات سمعية.

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كما نفذت الوكالة مشروع "تركيب ألواح طاقة شمسية"، الذي استهدف عدداً من البيوت يعيش بها بعض أصحاب الأمراض الخطيرة، داخل غزة.

وبدأت "تيكا"، كذلك بتجهيز "مشغل خياطة متكامل"، لصالح معهد الأمل للأيتام، بمدينة غزة، سيستفيد منه مئات الأيتام.

وشرعت الوكالة التركية أيضا، بترميم 13 منزلا، تعود لأسر فقيرة، في مناطق متفرقة من قطاع غزة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.