مصر.. غلق كامل للمتنزهات والشواطئ في عيد المسيحيين وشم النسيم

القاهرة / الخليج 365



أعلنت السلطات المصرية، الأربعاء، غلقا كاملا للحدائق والمتنزهات والشواطئ خلال الاحتفال بعيد المسيحيين وشم النسيم، للحد من تفشي فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع المحافظين، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.



ووفق بيان لمجلس الوزراء، تم تكليف جميع المحافظين (27 محافظة) بـ"الغلق الكامل ودون تهاون لأية حدائق عامة أو متنزهات أو شواطئ، وأية أماكن قد تشهد تجمعات".



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وأوضح البيان أنه تم "تشديد المتابعة في المحافظات الساحلية (المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط) والمراكب النيلية، والميادين العامة التي بها مناطق خضراء".



وشمل القرار أيضا "ردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة لمنع التجمعات بأقصى درجات القوة" للحد من تفشي كورونا، وفق البيان ذاته.



ويحتفل مسيحيو مصر، يقدر عددهم بنحو 15 مليونا وفق تقديرات كنسية، بعيد القيامة (أكبر الأعياد المسيحية) الأحد المقبل، فيما يحل الاحتفال بيوم شم النسيم (طقس تاريخي يرجعه البعض للفراعنة) الإثنين المقبل.



والثلاثاء، أعلنت السلطات ارتفاع وفيات كورونا إلى 178، فيما بلغ عدد الإصابات 2350.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.