مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة لـ"حزب الله" في سوريا

بيروت / وسيم سيف الدين / الخليج 365
قصفت طائرة مسيّرة يرجح أنها إسرائيلية، الأربعاء، سيارة تابعة لـ"حزب الله" اللبناني داخل الأراضي السورية قرب المنطقة الحدودية، وفق مصدر مقرب من الحزب.
وفي تصريح للأناضول، قال المصدر مفضلا عدم الكشف عن هويته كونه غير مخول بالتصريح للإعلام، إن "4 من عناصر الحزب كانوا يستقلون سيارة، في طريقهم من سوريا إلى (العاصمة اللبنانية) بيروت".
وذكر أن طائرة إسرائيلية بدون طيار، رصدت عناصر المجموعة عند منطقة "وادي القرن"، وأن الأخيرين اكتشفوا ذلك بواسطة جهاز "جي بي إس" (نظام التموضع العالمي).
وأشار المصدر، أن السائق قاد السيارة بسرعة وبطريقة متعرجة في محاولة للإفلات من أية ضربة محتملة، وقبل وصول السيارة المفترق المؤدي إلى منطقة "جديدة يابوس" من الجهة الغربية، تم استهدافها بصاروخ أصاب الجهة الخلفية.
وبيّن المصدر أن "جميع من كانوا داخل السيارة قفزوا منها عقب الضربة الأولى وقبل إطلاق الصاروخ الثاني، ونجوا من الموت"، وفق تعبيره.
ولفت إلى أن "العملية جرت داخل الأراضي السورية".
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