سوريا .. العثور على نفق جديد للإرهابيين في "رأس العين"

الحسكة/ عمر كوباران/ الخليج 365

عثر الجيش الوطني السوري، الأربعاء، على نفق جديد يمتد من مركز مدينة رأس العين الحدودية شمالي سوريا إلى داخل الأرضي التركية.

وأوضحت مصادر في الجيش الوطني للأناضول أن طول النفق يبلغ نحو 500 مترا ويصل حتى مدينة جيلان بنار التركية المحاذية للحدود مع سوريا.

يأتي ذلك في ظل تواصل عمليات البحث ومسح الأراضي في مدينتي رأس العين وتل أبيض والقرى والبلدات التابعة لهما، التي تم تحريرها من منظمة "ي ب ك - بي كا كا" الإرهابية، ضمن عملية نبع السلام في أكتوبر/ تشرين الأول 2019.



وأشارت المصادر أن حالة النفق تظهر أن العمل عليه كان مازال جارياً عند انطلاق عملية نبع السلام، حيث ما تزال مخارج النفق وبعض التجهيزات بداخله غير مكتملة.

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ورصدت عدسة الخليج 365 النفق من نقطة دخوله إلى الأراضي التركية عبر جزء مخفي من أحد المنازل بمحاذاة الخط الحدودي.

وتعتقد المصادر أن المنظمة الإرهابية كانت تجهز هذا النفق خصيصاً لتسهيل تهريب السلاح والمخدرات، على خلاف بقية أنفاق المنظمة التي كانت تستخدمها للقيام بعمليات إرهابية.

وحفرت منظمة "ي ب ك" مئات الانفاق في مناطق سيطرتها خلال السنوات الماضية، حيث جرى الكشف عن عديد منها في المناطق التي انسحبت منها جراء العمليات العسكرية للجيشين التركي والوطني السوري في المنطقة.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" شرق نهر الفرات؛ لتطهير المنطقة من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.





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