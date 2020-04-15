هذا الموضوع nubia تحدد يوم 21 من أبريل للإعلان عن هاتف 5G جديد بعنوان nubia Play ظهر على التقنية بلا حدود.
نشرت شركة nubia إعلان تشويقي جديد على صفحتها الرسمية في Weibo، كشفت فيه عن موعد الإعلان الرسمي عن إصدار جديد من هواتف 5G والذي ينطلق للأسواق بعنوان nubia Play.
بعد أن قدمت شركة nubia هاتفها المخصص للألعاب Red Magic 5G مؤخراً للأسواق العالمية بسعر 579 دولار، بدأت الشركة في الإستعداد لإطلاق هاتف جديد بعنوان nubia Play والذي يكشف عنه النقاب في 21 من أبريل.
ويظهر الإعلان التشويقي برسوم تشير إلى أن هاتف nubia Play يأتي ليستهدف فئة الشباب من المستخدمين، كما يأتي بين إصدارات 5G هذا العام، إلا أن الإعلان التشويقي لم يؤكد عى أنه أحد إصدارات nubia المخصصة للألعاب.
من جانب أخر تشير التوقعات إلى أن هاتف nubia Play سيكون أحد إصدارات الشركة من الفئة المتوسطة، على أن يأتي بملامح خط إنتاج الشركة nubia M2، لذا نترقب الإعلان الرسمي عن خط إنتاج nubia الجديد لهذا العام.
المصدر
هذا الموضوع nubia تحدد يوم 21 من أبريل للإعلان عن هاتف 5G جديد بعنوان nubia Play ظهر على التقنية بلا حدود.
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