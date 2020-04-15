شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 493 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن 493 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “إجمالي الحالات في المملكة 5869 حالة، بينها 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة”.
وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بـ”كورونا” لتصل الوفيات إلى 79 حالات، وتعافي 42 حالة جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.
وأضاف “العبد العالي”؛ ناصحًا: أنه “لابد أن نسمع من الأطفال ونوضح لهم ماهية الوضع الحالي بشكل مبسط لعدم دخولهم في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم”.
وأردف بقوله: “كبار وصغار وفي كل الأعمار، هناك أعمال وممارسات لابد من تطبيقها في المنزل خلال فترة الحجر، كالتواصل عن بُعد، وممارسة الرياضة وأخذ القسط الكافي من النوم، وغيرها”.
وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:
المدينة: 109
الهفوف: 86
الدمام: 84
جدة: 69
الرياض: 56
مكة: 40
الطائف: 9
الجبيل: 6
المخواة: 6
خليص: 6
عرعر: 5
ينبع: 4
القطيف: 4
الباحة: 2
رأس تنورة: 2
الزلفي: 1
الخبر: 1
الظهران: 1
المظيلف: 1
القريع: 1
كانت هذه تفاصيل خبر «متحدث الصحة»: تسجيل 493 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات في المملكة خلال 24 ساعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.