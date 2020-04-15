شكرا لقرائتكم خبر عن «متحدث الصحة»: تسجيل 493 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 وفيات في المملكة خلال 24 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، محمد العبد العالي، اليوم الأربعاء، عن 493 تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن “إجمالي الحالات في المملكة 5869 حالة، بينها 4852 حالة نشطة، معظمها مستقرة، و71 حالة حرجة تتلقى العناية المكثفة”.

وأشار “متحدث الصحة”، إلى تسجيل 6 حالات وفاة جديدة بـ”كورونا” لتصل الوفيات إلى 79 حالات، وتعافي 42 حالة جديدة، ليصل الإجمالي في المملكة إلى 931 حالة.

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وأضاف “العبد العالي”؛ ناصحًا: أنه “لابد أن نسمع من الأطفال ونوضح لهم ماهية الوضع الحالي بشكل مبسط لعدم دخولهم في حالة توتر، وأن نستثمر أوقاتهم”.

وأردف بقوله: “كبار وصغار وفي كل الأعمار، هناك أعمال وممارسات لابد من تطبيقها في المنزل خلال فترة الحجر، كالتواصل عن بُعد، وممارسة الرياضة وأخذ القسط الكافي من النوم، وغيرها”.

وجاء توزيع الحالات الجديدة المصابة بكورونا بحسب مناطق المملكة كالآتي:

المدينة: 109

الهفوف: 86

الدمام: 84

جدة: 69

الرياض: 56

مكة: 40

الطائف: 9

الجبيل: 6

المخواة: 6

خليص: 6

عرعر: 5

ينبع: 4

القطيف: 4

الباحة: 2

رأس تنورة: 2

الزلفي: 1

الخبر: 1

الظهران: 1

المظيلف: 1

القريع: 1