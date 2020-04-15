ثغرات أمنية خطيرة تهدد حسابك على TikTok

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حذر خبراء في التقنيات من وجود ثغرات أمنية خطيرة في منصة تيك توك TikTok، والتي قد تسمح لقراصنة المعلومات باختراق حسابات المستخدمين.هكذا يمكن لقراصنة المعلومات اختراق حسابك على TikTok
ونشر أحد الخبراء فيديو أظهر من خلاله إمكانية اختراق أحد الحسابات على منصة تيك توك، ونشر بعض المقاطع التي لا تمت بصلة بصاحب الحساب الأصلي، ليبُرهن إمكانية استغلال هذه الطريقة لسرقة أي حساب على TikTok.
وقال الخبير أن سبب سهولة اختراقات الحسابات على تيك توك تعود إلى أن المنصة تستخدم بروتوكولات إنترنت غير مشفرة HTTP بدلاً من البروتوكولات الأكثر أماناً HTTPS.
كما لفت إلى أنه عندما قام بمحاولته هذه، لم يلحظ أن التطبيق قد اكتشف ما حدث، وأن أحد الأشخاص قد قام باختراق إحدى الحسابات الموجودة عليه، وقام بنشر فيديوهات من خلاله عبر شبكة الإنترنت المنزلية.
وأضاف الخبير أن خطورة اخراق حسابات تيك توك قد تتزايد في حال استغل القراصنة الثغرات التقنية للوصول إلى حسابات المستخدمين عبر شبكات الواي فاي العامة على سبيل المثال.
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مقدم من: رائج
جدير بالذكر أنه ليست هذه هي أول مرة يحذر فيها خبراء التقنيات من الثغرات البرمجية الموجودة في تطبيق تيك توك، الذي يستخدمه أكثر من 800 مليون شخص حول العالم.
ففي شهر يناير الماضي، اكتشف خبراء في التقنية وأمن المعلومات وجود ثغرات خطيرة في TikTok تسمح للقراصنة باختراق حسابات المستخدمين من خلال إرسال رسائل معينة إليهم، مما يُمكنهم بعدها من الوصول إلى بيانات رقمية خاصة بهؤلاء المستخدمين.المزيد:
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