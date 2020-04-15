أبل تطور تصميم "آيفون 12" المرتقب ليكون شبيهًا بـ"آيباد برو"

دبي - بواسطة محمد فارس © شركة أبل الأمريكية شركة أبل الأمريكية

كتب - عاصم الأنصاري:

تعمل شركة أبل الأمريكية على إعادة تصميم هاتفها المرتقب "آيفون 12"، ليبدو شبيهًا بأجهزتها اللوحية الشهيرة "آيباد برو"، بينما يتوقع الإعلان عنه في مؤتمر "أبل" السنوي في سبتمبر المقبل.

ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج"، يأتي تصيميم الهاتف بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، لتشبه تصميم حاسوب "آيباد برو". وتشير التوقعات إلى أنه سيزود بتقنية الجيل الخامس.

وذكرت تقارير إخبارية أن شاشة "آيفون 12" تأتي بقياس "6.7 بوصة"، وكاميرا خلفية متطورة جدًا، كما يحتوي على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد.

Advertisements

وتطور "أبل" أيضًا إصدارًا أصغر وأرخص من مكبر الصوت المنزلي الذكي "HomePod"، بحيث سيكون حجم الإصدار الجديد نحو نصف حجم الإصدار الأصلي، مع الحفاظ على تصميم مماثل.

وتعمل الشركة على "Apple Tags"، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع الأشياء، مثل المفاتيح والمحافظ، وقد تم تزويده بغطاء جلدي من تصميمها، مع سلسلة مفاتيح لإرفاقه بالأشياء.

ومن المقرر أن تتضمن جميع الهواتف ترقية كبيرة للمعالج، مع التركيز على تسريع الذكاء الصناعي ومهام الواقع المعزز، مع تقليل حجم النتوء الموجود في أعلى الشاشة، الذي يحتوي على كاميرا "TrueDepth".

ووفقًا لبلومبرج، تستكشف "أبل" طرقًا لإزالة النتوء بالكامل في السنوات المقبلة.​