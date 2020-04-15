كتب - عاصم الأنصاري:
تعمل شركة أبل الأمريكية على إعادة تصميم هاتفها المرتقب "آيفون 12"، ليبدو شبيهًا بأجهزتها اللوحية الشهيرة "آيباد برو"، بينما يتوقع الإعلان عنه في مؤتمر "أبل" السنوي في سبتمبر المقبل.
ووفق ما ذكر موقع "بلومبرج"، يأتي تصيميم الهاتف بحواف مسطحة من الفولاذ المقاوم للصدأ بدلاً من التصميم المنحني الحالي، مع جوانب مسطحة وزوايا دائرية أكثر حدة، لتشبه تصميم حاسوب "آيباد برو". وتشير التوقعات إلى أنه سيزود بتقنية الجيل الخامس.
وذكرت تقارير إخبارية أن شاشة "آيفون 12" تأتي بقياس "6.7 بوصة"، وكاميرا خلفية متطورة جدًا، كما يحتوي على نظام تثبيت الصورة الميكانيكي لتعويض اهتزاز اليد.
وتطور "أبل" أيضًا إصدارًا أصغر وأرخص من مكبر الصوت المنزلي الذكي "HomePod"، بحيث سيكون حجم الإصدار الجديد نحو نصف حجم الإصدار الأصلي، مع الحفاظ على تصميم مماثل.
وتعمل الشركة على "Apple Tags"، الذي يسمح للمستخدمين بتتبع الأشياء، مثل المفاتيح والمحافظ، وقد تم تزويده بغطاء جلدي من تصميمها، مع سلسلة مفاتيح لإرفاقه بالأشياء.
ومن المقرر أن تتضمن جميع الهواتف ترقية كبيرة للمعالج، مع التركيز على تسريع الذكاء الصناعي ومهام الواقع المعزز، مع تقليل حجم النتوء الموجود في أعلى الشاشة، الذي يحتوي على كاميرا "TrueDepth".
ووفقًا لبلومبرج، تستكشف "أبل" طرقًا لإزالة النتوء بالكامل في السنوات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر أبل تطور تصميم "آيفون 12" المرتقب ليكون شبيهًا بـ"آيباد برو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.