مصدران: طائرة إسرائيلية مسيرة تستهدف سيارة لحزب الله بسوريا قرب حدود لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال قيادي في التحالف الإقليمي المؤيد لدمشق ومصدر أمني إن طائرة إسرائيلية مسيرة استهدفت سيارة تقل قوات من جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران في سوريا بالقرب من الحدود مع لبنان.

وأضاف المصدران أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أي ضحايا إذ فر ركاب السيارة منها قبل إصابتها وتدميرها. Advertisements وكانت كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية النقاب عن أن السلطات الإسرائيلية ألقت القبض على إسرائيلية بتهمة التجسس لصالح منظمة حزب الله اللبنانية، حيث تبلغ العميلة 25 عاماً. وأوضحت الصحيفة أنه تم تقديم لائحة اتهام للمحكمة المركزية ضد الجاسوسة في مقدمتها نقل معلومات عن تحركات الجيش لجهة تنصف منظمة إرهابية وتقديم معلومات بقصد الإضرار بأمن الدولة وتقديم خدمة لمنظمة إرهابية.

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