شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب الشواطىء السورية بعد ساعات من زلزالين آخرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مرصد الزلازل الأردنى عن تسجيل هزة أرضية فى الشواطئ السورية، صباح اليوم الأربعاء، بقوة 5.2 درجة، وبعمق 10 كيلومترات، وزلزالا آخر في نفس الموقع بقوة 5 درجات، وقال رئيس المرصد الدكتور محمود القريوتي - حسبما أفادت وكالة الانباء الاردنية /بترا/ - إن الهزة وقعت شمال غرب مدينة اللاذقية السورية بمسافة 40 كم، مشيرا إلى أن هذه الهزة سبقها هزة مماثلة قبل فجر اليوم وبقوة 4,2 درجة في نفس المنطقة.

وكان المركز الوطنى للزلازل فى سوريا، أعلن أن هزة أرضية متوسطة ضربت شمال مدينة اللاذقية على ساحل البحر الأبيض المتوسط، ولم يعلن المركز عن سقوط ضحايا أو خسائر فى الأرواح والمنشآت.

Advertisements

ووفقا لما أعلنه المركز الوطنى للزلازل عبر حسابه الرسمى على فيسبوك، فإن هزة أرضية متوسطة بقوة 4.1 درجات على مقياس ريختر، وقعت بالقرب من الساحل السورى، وتبعد مسافة 33 كم شمال غرب مدينة اللاذقية، شعرت بها بعض المدن السورية وتركيا وقبرص.

وأشار المركز، إلى أنه وقعت هزتان ارتداديتان، بقوة 3.0 و 2.0 درجات على مقياس ريختر وعمق 20 و 7 كم قبالة الساحل السورى.

يشار أن هيئة المراصد الزلزالية بوزارة النقل العراقية، سجلت الاثنين الماضى، هزة أرضية جنوب شرق محافظة أربيل، دون الابلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار، وأوضحت الهيئة فى بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية أن الهزة وقعت فى ناحية طق طق التى تبعد مسافة (58 ) كم جنوب شرق مركز المحافظة، وقد بلغت قوتها (3،5) درجة وكان هنالك شعور بها من قبل بعض المواطنين فى المنطقة .