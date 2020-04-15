شكرا لقرائتكم خبر عن نظرتك حب وحنان ورحمة.. ابنة الشيخ محمد بن راشد تصف لعب والدها مع ابنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرتك حب وحنان ورحمة، هكذا وصفت الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد، ابنة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبى، وهو يلعب مع ابنها وحفيده محمد بن فيصل.





ونشرت الشيخة لطيفة، عبر حسابها على انستجرام، صورة لوالدها وهو يلعب مع ابنها محمد، خلال إحدى المناسبات، صحبتها بتعليق: "نظرتك حب وحنان ورحمة"، بينما علق فيصل بن سعود القاسمى، زوج الشيخة لطيفة، على الصورة فى وقت سابق: "أكبر فخر إن ابنى حفيدك".

من ناحية أخرى، أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، أن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه.

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وقال عبر حسابه على تويتر: "بقى العالم لسنوات يتجادل.. من يقود الآخر، هل تقود السياسة الاقتصاد؟ أم الاقتصاد يقود السياسة؟ من العربة ومن الحصان؟ واكتشفنا فى زمن الكورونا.. أن الحصان وعربته تحملهما الصحة وتقودهما مرغمين حيث تريد.. وأن السياسة والاقتصاد تتقزمان أمام فيروس يجعل دهاة العالم فى حيرة وخوف وتيه".

يشار أنه فى سبتمبر الماضى، أصدر الشيخ محمد بن راشد، قرارا بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبى، وقال حينها: "وجهنا بتعيين الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد رئيسة لهيئة الثقافة والفنون بدبى.. نريد أن تكون دبى مركزا ثقافيا عالميا.. كما هى مركز اقتصادى عالمى.. كل التوفيق لها ولفريقها".