شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي القدس : غلق جميع المساجد فى الأراضى المحتلة خلال شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مفتي القدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين ان جميع المساجد ستبقى مغلقة خلال فترة الطوارئ التي تشمل بداية شهر رمضان.

واضاف "وانه التزاما بالإجراءات المتبعة ستبقى صلوات الجماعة والجمعة معلقة بهدف الحفاظ على حياة أبناء شعبنا وحمايتهم من انتشار فيروس كورونا".

وأوضح في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، اليوم الاربعاء، انه وبسبب الأوضاع السائدة في فلسطين :فإن دور الإفتاء لن تدعوا جماهير شعبنا الى تحري هلال شهر رمضان المبارك هذا العام منعا للتجمع والتجمهر وسيتم الاكتفاء بتحري أهل الاختصاص من مفتيين وبعض من أعضاء الجمعية الفلسطينية للفلكيين".

وأضاف "سيعلن عن ثبوت رؤية الهلال والبدء بالصيام ببيان يبث عبر هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية وغيرها من وسائل الاعلام غير الرسمية أيضا."

وأعلنت الحكومة الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الصفة الغريبة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 332 إصابة، وذلك وفق خبر عاجل لشبكة "سكاى نيوز".

ويواصل فيروس كورونا المستجد الانتشار وحصد الأرواح، رغم الاجراءات الوقائية والاحترازية التى تحرص عليها الدول لمواجهة انتشاره، وتخطى عدد المصابين بالفيروس حول العالم حاجز المليونين، ويقترب عدد المتعافين المسجلين من النصف مليون، مقابل أكثر من 126 ألف حالة وفاة بسبب هذا الفيروس.

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وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عُمان تسجيل 97 إصابة جديدة بالفيروس، وسجلت الهند 1076 إصابة جديدة و38 وفاة جديدة بفيروس كورونا، وتخطت أعداد الاصابة بالفيروس داخل الولايات المتحدة إلى أكثر من 600 ألف حالة.

وأعلن معهد "روبرت كوخ" فى دولة المانيا، ارتفاع عدد الإصابات إلى 127584، وارتفاع عدد الوفيات إلى 3254، وارتفع عدد الوفيات في إسرائيل بسبب فيروس كورونا إلى 124.