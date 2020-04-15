شكرا لقرائتكم خبر عن العراق: مقتل 3 عناصر بحزب كردستانى إثر شن طائرات تركية غارات على أربيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شنت طائرات تركية، اليوم الاربعاء، غارات على مناطق فى قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراقى.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية، أن الطائرات التركية جدّدت غاراتها الجوية على منطقة زينى ورتى التابعة لقضاء سوران ضمن محافظة أربيل مستهدفة بعض المقار العسكرية لحزب العمال الكردستاني، والتى لا تبعد سوى أقل من 200 متر من مقر اللواء السابع التابع لقوات البيشمركة".
وأضافت، أن الطائرات التركية قصفت مساء أمس الثلاثاء بعض الأماكن العامة فى ناحية سركبكان، مشيرة إلى أن 3 مسؤولين عسكريين لحزب العمال الكردستانى قتلوا جراء الغارات التركية.
كانت هذه تفاصيل خبر العراق: مقتل 3 عناصر بحزب كردستانى إثر شن طائرات تركية غارات على أربيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.