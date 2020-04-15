شكرا لقرائتكم خبر عن "اليمين الإلكترونية".. سفراء الإمارات الجدد يؤدون القسم عبر الفيديو للمرة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لأول مرة فى تاريخ الدبلوماسية تقام مراسم أداء القسم لسفراء عن بعد، حيث حضر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، مراسم أداء القسم عن بعد لأربع سفراء جدد للإمارات في الأرجنتين ونيوزلندا وأوغندا وبنين. وفق تغريدة له.

وقال بن راشد في تغريدة له على حسابه الرسمي في تويتر: "اعتمدنا أوراق السفير السنغافوري الجديد بالدولة، عملنا الدبلوماسي الإماراتي يعمل بكل طاقته لمواكبة تغييرات متسارعة وتحديات يمر بها العالم تحتاج لتعاون وتكاتف دولي غير مسبوق”.

وأضاف : ”توجيهاتنا للسفراء الحاليين والجدد، التعاون الدولي حالياً لا يجب أن نضع له حدودا لأن الوباء العالمي لا يعرف الحدود بين الدول، والاقتصاد العالمي اليوم بحاجة لروح تعاون جديدة، لأن حماية الاقتصاد هي أيضاً حماية للأرواح والوظائف ومعيشة مليارات البشر “.

Advertisements

وفى إطار الاعتماد على التكنولوجيا فى إقامة الفعاليات وتسيير أمور الدولة بادرت دائرة محاكم رأس الخيمة بتوفير مبدأ علانية الجلسات القضائية الالكترونية لمحاكماتها عن بعد، في خطوة تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم، بحيث أصبحت قاعة الجلسات القضائية مفتوحة أمام من يشاء من الجمهور حضور المحاكمة عبر برنامج (webex meer) واختيار رقم القاعة الذكية المحدد لكل دائرة.



وأوضح المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة محاكم رأس الخيمة أن فرق العمل بالدائرة تبذل جهودا حثيثة لتوظيف أحدث التقنيات الإلكترونية والرقمية لخدماتها، للتسهيل على المتعاملين وإسعادهم، وضمان الحفاظ على صحتهم وسلامتهم خلال الفترة الحالية.

وبين أن إطلاق خدمة علانية الجلسات القضائية لكافة المحاكمات على اختلاف درجات التقاضي الثلاث الابتدائية والاستئناف والتمييز، فيما عدا قضايا الأسرة والطفل لاعتبارات استثنائية ولخصوصية أطرافها، أو حالات يقدرها القاضي، التي تتيح الخدمة لأفراد الجمهور إمكانية حضور الجلسات عن بعد من أي مكان من خلال اختيار رقم القاعة الذكية عبر برنامج الاتصال المرئي حسب كل دائرة قضائية، والتي تم الإعلان عن أرقام القاعات عبر منصات وسائل التواصل الاجتماعي.