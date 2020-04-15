شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة اللبنانية تعلن تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، الأربعاء، تسجيل 17 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل العدد الإجمالي للمصابين في البلاد إلى 658.

وتخطى إجمالي حالات الوفاة بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" فى مختلف دول العالم حاجز الـ 120 ألف حالة وفاة، وفيما تم تسجيل أكثر من مليون و930 ألف اصابة بهذا الفيروس، ووصل عدد حالات الشفاء منه إلى أكثر من 453 ألف حالة، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وفيما ينتشر فيروس كورونا منذ ظهوره فى مدينة ووهان الصينية اواخر العام الماضى، فى مختلف دول العالم، وتسعى الدول إلى وقف انتشاره من خلال إجراءات احترازية ووقائية مثل حظر حركة المواطنين والإغلاق الكامل وغيرها من الإجراءات حيث أعلن الرئيس الفرنسى ماكرون بالأمس عن مد قرار الإغلاق الكامل فى البلاد إلى يوم 11 مايو المقبل، ضمن إجراءات الدولة الفرنسية للسيطرة على فيروس كورونا.

وتعد الولايات المتحدة من أكثر دول العالم تضررا من فيروس كورونا، حيث تم تسجيل ما يقرب من 600 الف حالة بفيروس كورونا، وفيما تنخض بها معدلات الشفاء من هذا الفيروس المستجد.