شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا فى النجف والبصرة وكردستان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد فى محافظات النجف والبصرة وكردستان، وذكرت مديرية صحة النجف العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية /واع/ اليوم - أنه تم شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) ومغادرتهم المستشفى.. موضحة أن الموقف التراكمي للمحافظة بلغ 261 إصابة منهم 172 شفاء و5 وفيات.
وفى السياق، أفادت دائرة صحة البصرة - في بيان لها - بأنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس (كورونا) وتماثل 8 مصابين للشفاء.. مشيرة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ 208 وحالات الوفاة 16 و الشفاء 99 وقيد العلاج 93 حالة.
كما أكدت صحة (كردستان) شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) بشكل تام بمحافظة السليمانية.
وفى سياق متصل أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى الساعدى، اليوم الأربعاء، عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 97 حالة.
وقال الساعدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية - إن صحة الرصافة سجلت 6 حالات شفاء جديدة من فيروس كورونا بعلاج دام عدة أيام وجهود كبيرة بذلت ومتابعة دورية وعناية خاصة لبعض الحالات التي تعاني من أمراض أخرى.
وأضاف، أن الحالات بدت عليها علامات الشفاء، وتم اجراء مسحات مختبرية لها مجددا وجاءت النتائج سالبة تؤكد تماثلهم للشفاء، وخرجوا من المستشفى، مشيرا إلى أن العدد التراكمي للحالات التي تعافت ارتفع إلى 97 حالة شفاء؛ فيما تبقى 74 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب.
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