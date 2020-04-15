شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا فى النجف والبصرة وكردستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات العراقية، اليوم الأربعاء، شفاء 20 مصابا بفيروس كورونا المستجد فى محافظات النجف والبصرة وكردستان، وذكرت مديرية صحة النجف العراقية - في بيان وفقا لوكالة الأنباء العراقية /واع/ اليوم - أنه تم شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) ومغادرتهم المستشفى.. موضحة أن الموقف التراكمي للمحافظة بلغ 261 إصابة منهم 172 شفاء و5 وفيات.

وفى السياق، أفادت دائرة صحة البصرة - في بيان لها - بأنه تم تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس (كورونا) وتماثل 8 مصابين للشفاء.. مشيرة إلى أن عدد الحالات التراكمية بلغ 208 وحالات الوفاة 16 و الشفاء 99 وقيد العلاج 93 حالة.

كما أكدت صحة (كردستان) شفاء 6 مصابين بفيروس (كورونا) بشكل تام بمحافظة السليمانية.

وفى سياق متصل أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغنى الساعدى، اليوم الأربعاء، عن شفاء 6 حالات من فيروس كورونا ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 97 حالة.

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