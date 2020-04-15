شكرا لقرائتكم خبر عن ضحايا سماسرة الإقامات.. صحيفة كويتية توثق معاناة 14 شخصاً.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - 14 مقيماً سقطوا ضحية تجار الإقامات، يعانون ضعف الحال وقلة المؤونة وشح الرحمة وانعدام العطف، ممن تسببوا لهم بهذا الحال البائس، وفق ما نقلت القبس الكويتية فى تقرير مصور .

في شقة صغيرة في الفروانية، يسكن 14 عاملاً، يُفترض أنهم أتوا إلى الكويت للعمل كموظفي توصيل طلبات في إحدى الشركات، لكنهم سقطوا في فخ تجار البشر، ودفعوا، وفق ما قالوا لـ«القبس»، مبالغ مالية كبيرة كي يدخلوا الكويت، لكنهم لم يستردوا منها شيئاً، ولم يجدوا فرصة العمل التي وُعدوا بها. الآن، وبعد أن تفشى فيروس كورونا واتُّخذت إجراءات مشددة للحد من انتشاره، وأُغلقت شركات وتعطلت مصالح، وجد هؤلاء المقيمون أنفسهم أمام واقع سيئ وكابوس لا مخرج واضحاً منه.



واحد من الضحايا :" أنا اترميت فى الشارع من أول ما جيت الكويت ، وسرد قصته أن منذ أن وصل الكويت أعطيت شخص جواز السفر وقسيمة الدخول، ووعدنى يشوف لى شغلانه وبعدها اختفى ومش بيرد عليا وانا بقيت فى الشارع ولما اتصلنا بأصحاب الشركة قالولنا "جوعوا احنا مالنا " .

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وأضاف آخر :"أنا مضيت على أوراق ما اعرفش بتاعة أيه، واللى خد الأوراق اختفى ، وأكدت الضحية أنها مديونة ولو نزلت بلدي هتحبس عشان ماضى ديون عليها".

أضافت ضحية :"تركونا متسولين فى الشارع وكنت نايم تحت عمارة فىا لشارع بعدين اتجمعت مع 13 شخصاً تانيين وكلنا فى شقة صغيرة وبعدها طلبوا يضيفوا علينا 4 تانيين هنود فى نفس الشقة والمكان غير صحى، ومسحوا التسجيلا ت اللى على الموبيلات بتاعتنا وكانت بتثبت إدانتهم ".

وطالبوا وزير الداخلية الكويتى انه يشتغل قانونى والدولة تحل لهم مشكلتهم، مؤكدين انهم لا يرغبون فى العودة قبل أن تحل مشكلتهم ، ويحصلوا على حقوقهم ".