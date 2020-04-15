شكرا لقرائتكم خبر عن وكالة الإعلام الروسية: روسيا وتركيا تسيّران رابع دورية مشتركة فى إدلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت وكالة الإعلام الروسية عن مركز المصالحة الروسي الخاص بسوريا قوله اليوم الأربعاء، إن موسكو وأنقرة سيّرتا رابع دورية مشتركة فى منطقة إدلب بسوريا. وغطت الدورية طريق إم4 السريع الذى يربط بين مدينتي حلب واللاذقية، وهي جزء من جهود البلدين الرامية لدعم اتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة.

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