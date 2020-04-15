كورونا.. حالة وفاة في المغرب و50 إصابة في الكويت

مراسلون/ الخليج 365



ارتفع عدد ضحايا فيروس كورونا، الأربعاء، في كل من المغرب والكويت، وفق مصادر رسمية.



وأعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل حالة وفاة بالفيروس و100 إصابة، ليبلغ إجمالي المصابين 1988، بينهم 127 وفاة .

وقالت الوزارة، عبر الموقع الرسمي الخاص بكورونا، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 218، بعد تماثل حالة واحدة جديدة للشفاء.



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من جهتها سجلت وزارة الصحة الكويتية، 50 إصابة بالفيروس، ليصبح إجمالي الحالات 1405 بينها 3 وفيات.

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الله السند، في مؤتمر صحفي، إن عدد المتعافين ارتفع إلى 206 بعد تعافي 30.

وأوضح أن 1196 حالة تتلقى الرعاية الطبية، بينها 31 في العناية المركزة، منهم 15 حرجة و16 مستقرة.



وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 126 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 484 ألفا، بحسب موقع Worldometer.

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