الطاقة الدولية: صناعة النفط في أبريل قد تكون "الأسوأ" تاريخيا

إسطنبول / الخليج 365

قالت وكالة الطاقة الدولية، الأربعاء، إن صناعة النفط حول العالم قد تسجل أسوأ مراحلها على الإطلاق، بسبب حجم تراجع الطلب.



وأبلغ المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول، صحفيين خلال مؤتمر اليوم، أن ضعف الطلب على الخام وتخمة المعروض الفائضة عن الحاجة وهبوط الأسعار، قد تعطي الشهر الجاري، لقب "أبريل الأسود".



وفي وقت سابق الأربعاء، قالت الوكالة في تقرير، إن الطلب العالمي على النفط الخام سيتراجع بمقدار 23.1 مليون برميل يوميا، في الربع الأول 2020، مدفوعا بالتبعات الاقتصادية لفيروس كورونا.



وذكرت أن الطلب على النفط الخام سيتراجع بمقدار 29 مليون برميل يوميا، خلال أبريل/ نيسان الجاري، ما يعني تراجعا بنسبة 29 بالمئة من إجمالي الطلب قبل الجائحة، البالغ 100 مليون برميل يوميا.



ونفذت أغلب دول العالم إجراءات وقائية صارمة لمنع تفشي الفيروس، شملت فرض قيود على حركة التنقل الجوي والبري، وتجميد عجلة الاقتصاد في عديد القطاعات.



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ورأى التقرير أن إمدادات تحالف "أوبك +" ستتراجع بمقدار 12 مليون برميل بالمتوسط اعتبارا من مايو/ أيار المقبل، مع دخول اتفاق بخفض قياسي للإنتاج حيز التنفيذ.



والأحد، أعلنت عدة دول نفطية في تحالف "أوبك +"، إتمام اتفاق لأكبر خفض تاريخي مدروس لإنتاج النفط الخام، بواقع 10 ملايين برميل يوميا، يتحمل منها التحالف 9.7 ملايين، يبدأ تنفيذه مطلع مايو المقبل.



لكن وكالة الطاقة توقعت أن الاتفاق لن يترك آثارا إيجابية فورية على الأسواق العالمية، وستحتاج مزيدا من الوقت لتراجع تخمة المعروض.



فيما قدرت تراجع إمدادات من جانب منتجين آخرين مستقلين، بمقدار 2.3 مليون برميل يوميا، كمتوسط خلال العام الجاري.



وزادت الوكالة: التراكم اليومي للنفط الخام في النصف الأول 2020، سيبلغ 12 مليون برميل يوميا، "وهو رقم يهدد استقرار سوق النفط العالمية وسيؤخر التعافي في الأسعار".

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