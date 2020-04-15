"الأوقاف" المصرية: مخالفة قرار تعليق صلاة الجمعة "إثم"

القاهرة / الخليج 365

قالت وزارة الأوقاف المصرية، الأربعاء، إن صلاة الجمعة لا تقام في المنازل أو الشوارع أو الطرقات، وإقامتها بالمخالفة يعد "إثما وافتئاتا على الدين والدولة".

وأوضحت الوزارة في بيان، أن "إقامة صلاة الجمعة من الولايات العامة التي لا تنعقد إلا بإذن ولي الأمر أو الجهة التي تنوب عنه، وهي وزارة الأوقاف بحكم مسؤوليتها عن المساجد".

وأكدت أن "الجمعة لا تنعقد بالمنازل أو الشوارع أو الطرقات، ولا تنعقد إلا في المساجد الجامعة التي تحددها جهة الاختصاص، وإقامتها بالمخالفة لذلك إثم ومعصية وافتئات على الدين والدولة".

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وفي 21 مارس/ آذار الماضي، قررت الوزارة تعليق إقامة صلاة الجمع والجماعات، وغلق جميع المساجد والاكتفاء برفع الأذان، ضمن إجراءات احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

ويأتي البيان على خلفية تداول رواد بمنصات التواصل الاجتماعي في البلاد، مقاطع مصورة لأفراد يقيمون صلاة الجمعة فوق أسطح المنازل، وفي الشوارع الجانبية.

ولا يزال قرار تعليق الصلاة في المساجد يثير انتقادات واسعة في البلاد، لا سيما مع اقتراب حلول شهر رمضان المعظم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.