ارتفاع إصابات "كورونا" في أوساط المواطنين العرب بإسرائيل إلى 418

القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الخليج 365

كشفت معطيات، عن ارتفاع في العدد الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا، في أوساط المواطنين العرب، في إسرائيل حيث وصل إلى 418 حالة.

وقالت الهيئة العربية للطوارئ (غير رسمية) في تصريح مكتوب حصلت وكالة الخليج 365 على نسخة منه، الأربعاء، إنه تم في الساعات الأربع والعشرين الماضية تسجيل 27 إصابة جديدة بالفيروس في المدن والبلدات العربية .

ويمثّل المواطنون العرب 20% من عدد سكان إسرائيل، الذي يبلغ نحو 9 ملايين نسمة.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية، قد قالت في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الخليج 365 إن العدد الإجمالي للإصابات في إسرائيل، وصل إلى 12200 إصابة فيما بلغ إجمالي الوفيات 126.

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واستنادا إلى الهيئة العربية للطوارئ، فإن مدينة أم الفحم (شمال) احتلت المرتبة الأولى بعدد الإصابات، بتسجيل 48 إصابة فيها تلتها بلدة جسر الزرقاء (شمال) حيث تم تسجيل 36 إصابة ثم مدينة رهط (جنوب) حيث تم تسجيل 30 إصابة، تلتها قرية دبورية (شمال) حيث تم تسجيل 24 إصابة فيها.

وتتوزع باقي الإصابات على عشرات البلدات العربية.

ولا تشمل المعطيات التي تنشرها الهيئة العربية للطوارئ المدن المختلطة مثل اللد ويافا والرملة.

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