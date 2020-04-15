العراق.. كربلاء تمنع دخول مواطني بلدان مصابة بكورونا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلن مسؤول عراقي، أن محافظة كربلاء لن تسمح بدخول مواطني دول مصابة بفيروس كورونا، ما لم تعلن منظمة الصحة العالمية خلو تلك البلدان من الوباء.

وقال جاسم الخطابي، محافظ كربلاء العراقية، في حديث تلفزيوني مساء الثلاثاء، إن محافظته لن تسمح بدخول الزائرين للأغراض الدينية من بلدان لم تصفنها منظمة الصحة العالمية خالية من فيروس كورونا.

جاء ذلك عقب إعلان رئيس منظمة الحج والزيارة الإيرانية، علي رضا رشيديان، الثلاثاء، عن التخطيط لاستئناف الزيارات الدينية إلى العتبات المقدسة في العراق وسوريا، وفقا لوكالة فارس الإيرانية.

وأوضح الخطابي أن "حياة الناس وسلامتهم هي الأهم في الوقت الحاضر، وأي دولة لم تعلن الصحة العالمية خلوها بشكل كامل من فيروس كورونا، لن نسمح بدخول مواطنيها إلى كربلاء".

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وأضاف أنه "لن يسمح أيضاً بدخول أي مواطن عراقي من أي محافظة أخرى إلى كربلاء، ما لم يعلن من قبل وزارة الصحة العراقية ومنظمة الصحة العالمية خلو البلاد من كورونا"، مشددًا أنه "لا مجاملة في صحة وحماية الناس".

وتضم محافظة كربلاء جنوبي العراق مرقدي الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب (ثاني أئمة أهل البيت لدى الطائفة الشيعية)، وأخيه العباس.

وارتفعت، الثلاثاء، وفيات فيروس كورونا في إيران إلى 4 آلاف و683، إثر تسجيل 98 حالة وفاة.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية الثلاثاء، تسجيل 22 إصابة ما يرفع الإجمالي إلى 1400، بينها 78 حالة وفاة، و766 حالة شفاء.

وأعلن العراق نهاية شباط/فبراير عن إجراءات تم بموجبها إلغاء جميع التجمعات وتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات، وإغلاق الحدود البرية والبحرية مع الدول ومنع الزيارات الدينية للعتبات المقدسة في مسعى لاحتواء فيروس كورونا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.