كورونا.. 97 إصابة في عُمان ترفع الإجمالي إلى 910

مسقط / الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة العُمانية، الأربعاء، تسجيل 97 إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع الإجمالي إلى 910 بينها 4 وفيات.

وقالت الوزارة في بيان اطلعت الخليج 365 على نسخة منه، إن حالة شفاء واحدة رفعت إجمالي المتعافين إلى 131، فيما استقر عدد الوفيات في 4.

وحتى صباح الأربعاء، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم مليوني شخص، توفي منهم أكثر من 126 ألفا، فيما تخطى عدد المتعافين عتبة 484 ألفا، بحسب موقع Worldometer.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.