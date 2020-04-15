النيابة العامة تباشر التحقيق مع لاعبين سخرا من رجل أمن

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صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة عن مباشرة الدائرة المختصة لديها لإجراءات التحقيق مع لاعبين ظهرا بمقطع متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام لاعب منتمي لأحد الأندية الرياضية بمحافظة جدة بالتباهي بخرق أمر منع التجول، وعبوره ثلاث نقاط أمنية دون تحرير مخالفة تجاهه بزعم الشهرة الرياضية، إلا أنه في النقطة الأمنية الرابعة حرر رجل الأمن بحقه وحق من معه مخالفة لعدم الامتثال لأمر منع التجول، وسخريتهما من رجل الأمن محرر المخالفة، وإثارة ما من شأنه إذكاء التعصب الرياضي، وما زالت القضية تحت الإجراء تمهيداً لاستكمال الإجراءات الجزائية تجاههما.
وشدّد المصدر على أن النيابة العامة تتابع بعناية بالغة كل ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، ورصد السلوكيات المجرمة الخارجة على الأوامر والقرارات والتعليمات الصادرة في مواجهة جائحة كورونا والتعامل معها بحزم .
وأهاب المصدر بالجميع التحلي بالحس الوطني واستشعار المسؤولية في مثل هذا الظرف، نأياً بالنفس عن المساءلة الجزائية، وحرصاً على صحة وسلامة النفس والمجتمع.
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