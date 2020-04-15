الأردن يعلن 3 إصابات جديدة بكورونا

أعلن عضو اللجنة الوطنية للأوبئة ومقرر اللجنة التنفيذية لخلية إدارة الأزمة في إربد بالأردن الدكتور وائل الهياجنة، اليوم الأربعاء، تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، مخالطين لسائق شاحنة مصاب بالفيروس.

وأكد “الهياجنة” -وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)- أن الجهد الكبير الذي بُذِل من قِبَل القائمين على الفحوصات المخبرية في مستشفى الملك المؤسس الجامعي، أدى إلى الإعلان السريع عن نتائج تسع عينات لأشخاص خالطوا السائق؛ للتحقق من عدم إصابتهم بالفيروس؛ موضحًا أن فِرَق الاستقصاء الوبائي ستكمل عملها بمتابعة مخالطي السائق من أجل إجراء فحوصات تأكيدية لهم.

وكان وزير الصحة الأردني الدكتور سعد جابر، قد أعلن أمس الثلاثاء، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع العدد الكلي للإصابات إلى 397.

كما أكد وزير الصحة، تسجيل 20 حالة شفاء غادرت المستشفيات، و14 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و6 حالات في مستشفى الملك المؤسس عبدالله الجامعي.

وأعلنت السلطات الأردنية، حظرًا شاملًا للتجول يومي الجمعة والسبت القادمين، بعد تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا منذ 10 أيام؛ جاء ذلك نقلًا عن شبكة “سكاي نيوز”.