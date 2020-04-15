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"زين" تدعم البرنامج الوطني للإرشاد النفسي لـ "كورونا"

أعلنت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت عن دعمها للبرنامج الوطني للإرشاد النفسي للكورونا Corona Care Kw، وهو البرنامج التطوعي الذي يُقدّم منصة إلكترونية تفاعلية لتقديم الرعاية النفسية للمجتمع الكويتي بشكل مجاني خلال الظروف الاستثنائية التي تمر فيها الدولة للتصدي لانتشار ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 في الكويت.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن دعمها لهذه المُبادرة التطوعية أتى التزاماً منها في تفعيل دورها الوطني خلال هذه الأزمة وبما يتماشى مع استراتيجيتها للمسؤولية الاجتماعية والاستدامة، لتعكس بذلك دور مؤسسات القطاع الخاص في دعم الجهود التطوعية التي يبذلها أبناء وبنات الكويت لمُساندة الجهود الجبارة التي تقوم بها الدولة للحفاظ على أمن واستقرار الوطن.

وأوضحت زين أنها قامت بدعم هذا البرنامج التطوعي عن طريق تقديم خطوط مجانية للفريق المُشرف على البرنامج لتسهيل التواصل فيما بينهم، كما قامت زين بتقديم رسائل نصية قصيرة Bulk SMS مجاناً لنشر البرنامج والتعريف به داخل الكويت، هذا بالإضافة إلى نشر البرنامج والتعريف بأهدافه عبر وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة ليصل إلى أكبر عدد ممكن والمُساهمة في الحفاظ على الصحة النفسية داخل المجتمع.

وبينت الشركة أن البرنامج الوطني للإرشاد النفسي للكورونا يُقدّم منصة إلكترونية تفاعلية هدفها تقديم الرعاية النفسية للمجتمع الكويتي خلال الظروف الحالية، وذلك من خلال وسيلتين رئيسيتين، الأولى هي محتوى مُسجّل من قبل خبراء في مجالات مختلفة يُقدّم الإجابات على مجموعة من الأسئلة الدارجة المُتعلقة بالصحة النفسية خلال الأوضاع الحالية لتفشّي الوباء، والثانية هي تقديم الرعاية النفسية عن طريق المقابلات الإرشادية الشخصية لثلاث فئات رئيسية وهي الطواقم الطبية في الصفوف الأمامية، ومن ثبت إصابته بمرض كوڤيد-19، والمتواجدون في الحجر المؤسسي.

وأضافت زين أن جميع هذه الخدمات التي يُقدّمها البرنامج من محتوى مُسجّل ومقابلات إرشادية تتم بإشراف فريق من المختصين في الصحة النفسية، حيث يضم طاقم البرنامج أكثر من 900 متطوع من المتخصصين من ضمنهم أكثر من 70 استشاري، ويتّبع البرنامج معايير صحية مُعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية، وتفوق الطاقة الاستيعابية للبرنامج الـ 300 جلسة خلال الأسبوع الواحد لتقديم النتائج المرجوة ومُساعدة كل من يتعرض للضغط النفسي خلال هذه الأزمة.

وفي إطار جهودها لتفعيل دورها الوطني في التصدي لهذه الأزمة، قامت زين مؤخراً بتقديم ما يقارب 30 ألف وجبة غذائية بالتعاون مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة، حيث تم توزيع عدد كبير منها خلال الأسبوع الذي خصصته وزارة الصحة لفحص المقيمين العائدين إلى البلاد مؤخراً في أرض المعارض الدولية بمنطقة مشرف، وذلك لتخفيف أجواء الانتظار الطويلة عليهم، كما يتم توزيع العديد من الوجبات بشكل مستمر في مطار الكويت الدولي داخل قاعات الانتظار للطائرات التي تم تخصيصها لإجلاء المقيمين العائدين إلى بلادهم.

وتقوم زين أيضاً بتوفير عدد من قواعد شحن الهواتف الذكية في مطار الكويت الدولي لخدمة المواطنين العائدين إلى البلاد ضمن خطة وزارة الخارجية لإجلاء المواطنين من كافة دول العالم خلال هذه الأزمة، وذلك بهدف تسهيل تواصلهم مع عائلاتهم فور وصولهم إلى أرض الوطن، كما تقوم زين بتوفير عدد كبير من الوجبات الغذائية لهم بشكل مستمر بالتنسيق مع البنك الكويتي للطعام والإغاثة والإدارة العامة للطيران المدني.

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وضمن جهودها خلال هذه الأزمة، قامت زين بتوفير خدمة الإنترنت والمكالمات المحلية مجاناً لمدة شهر بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك التزاماً منها اتجاه عملائها في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تشهدها البلاد، كما قامت الشركة بتغيير اسم شبكتها إلى STAY HOME، وذلك تماشياً مع توجيهات مجلس الوزراء لتذكير عملاءها الكرام بضرورة البقاء في المنزل قدر الإمكان والمُساهمة في القضاء على هذا الوباء معاً.

وقامت زين أيضاً بإطلاق حملة توعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان #هذاـوقتك"، والتي تقوم من خلالها بنشر التوعية الإيجابية حول أهمية الإحساس بالمسؤولية الوطنية في مثل هذه الأزمات وعدم الالتفات للشائعات أو نقلها وأهمية المُشاركة في الحملات التطوعية والالتزام بالبقاء في المنزل والتقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختلفة.

كما قامت الشركة ومنذ اندلاع الأزمة بالتعاون مع وزارة الصحة لتقديم مُكالماتٍ مجانية لعملائها عند اتصالهم على أي من الخطوط الساخنة التابعة لوزارة الصحة وهي 24970967 و96049698 و99048619، وذلك ليتمكّنوا من الاستعلام عن أي معلومات طبية أو صحية حول ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 من فريق الوزارة الطبي المُتخصص وأخذ المعلومات الصحيحة من الجهات الرسمية المُعتمدة من قبل الدولة.

وفي إطار تعاونها المُستمر مع مختلف وزارات الدولة، تقوم زين بتسخير خدمة الرسائل النصية القصيرة SMS مجاناً لوزارتي الصحة والداخلية ليتسنى لهما إرسال المحتوى الطبي والتوعوي للمجتمع خلال هذه الفترة، كما قامت الشركة بنشر مجموعة من الرسائل التوعوية بالتعاون مع فريق وزارة الصحة عبر قنواتها الرسمية في وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى بث مقاطع ڤيديو توعوية رسمية من وزارة الصحة حول ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 بسبع لغات مُختلفة وهي التاميلية والتيلوغوية، والأوردو، والفارسية، والفلبينية، والبنغالية، والسنهالية.

وأكدت الشركة على التزامها التام بجميع التعليمات والإجراءات الوقائية الصادرة من وزارة الصحة للمُساهمة في الحد من انتشار ڤايروس كورونا المُستجد – كوڤيد 19 في الكويت، حيث زوّدت جميع أفرعها العاملة خلال الإجازة وأجهزة الدفع الآلي وأجهزة الخدمة الذاتية التابعة لها في جميع أنحاء الكويت بأجهزة التعقيم، ويقوم فريق الشركة بشكل مستمر بتعقيم وتطهير أفرعها العاملة وأجهزتها وجميع منتجاتها بشكل دوري حرصاً على سلامة عملاءها، كما قامت زين بإخطار موظفي الأفرع بالالتزام بلبس القفازات الطبية، ووقف العمل بالأجهزة البيومترية لأخذ بصمات العملاء، وغيرها من الإجراءات.

وأفادت زين أنها قامت أيضاً بإطلاق حملة توعوية داخلية لموظفيها للحفاظ على سلامتهم، والتي قامت من خلالها بتوزيع المستلزمات الوقائية والمعقمّات على جميع الموظفين، وبث الرسائل التوعوية بشكل دوري.