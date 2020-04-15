استغل هذا الشاب فترة الحجر المنزلي أحسن استغلال، فقام ببناء جسر معلق يربط منزله بالمزرعة بطول (40) مترا ويتحمل وزن 35 طنا بحسب "شبكة عمان". وأضافت الشبكة "بالتعاون مع سواعد هندسية عُمانية قام الشاب بإنشاء جسر معلق بلغت تكلفة المشروع (2000) ريال فقط، منذ بداية الحجر الصحي".

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كانت هذه تفاصيل خبر استغل الحجر... فبنى جسرا بقدرة تحمل 35 طنا... صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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