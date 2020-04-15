السفير الصيني في السعودية يكشف موعد استخدام لقاح "كورونا"

وأضاف في سلسلة تغريدات عبر صفحته على"تويتر": "سألني كثير من الأصدقاء، متى يمكن استخدام اللقاح ضد كورونا؟ سيتم التأكد على إمكانية الاستخدام من عدمه وفقاً لنتائج المرحلة الثالثة الأخيرة، وهي الاختبار السريري.

وأوضح "تتم المرحلتان الأولى والثانية للاختبار السريري بالمتطوعين الأصحاء، وتعيينهم سهل نسبيا، ويستغرق ذلك نحو عدة أشهر، وتبقى المرحلة الثالثة للاختبار السريري للتأكد من فعالية اللقاح الحقيقية، ويحتاج ذلك إلى عينات أكثر.

وقال السفير الصيني في المملكة: "بالنسبة إلى المرض المعدي العادي، من اللازم الملاحظة لدورة الانتشار الواحدة للتأكد على نسبة الحماية للحشد المحتمل، وحجم آلاف حتى عشرات آلاف الأشخاص، متابعا: "حتى في حالة الطوارئ، لا يمكن تخفيض مستويات تقييم أمن وفعالية اللقاح في عملية المراجعة الكاملة".

واختتم بالقول: على كل حال، يبذل الباحثون من دول العالم، بما فيها الصين، أقصى جهودهم لتطوير اللقاح والتغلب على الفيروس في أسرع وقت ممكن، وقبل ذلك، ينبغي لنا اتباع ترتيب الحكومة واتخاذ إجراءات وقائية علمية، ويجب البقاء في المنزل في المرحلة الحالية.

الجدير بالذكر، أن وزارة الصحة⁩ السعودية أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن تسجيل 435 إصابة جديدة بفيروس كورونا،⁩ إضافة إلى 8 وفيات ناجمة عنه، ليصبح مجموع الإصابات 5369 حالة، مضيفة أن حصيلة الوفيات جراء الفيروس في المملكة بلغت 73 حالة، مقابل 889 حالة شفاء من العدوى بعد تسجيل تعافي 84 مريضا.