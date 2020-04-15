وأشار موقع "موزاييك" التونسي إلى أن المكالمة تناولت العلاقات الأخوية بين البلدين، واستعداد الإمارات لدعم الدولة التونسية في مواجهة تداعيات كورونا.
أشاد قيس سعيد في المكالمة بالمساعدات التي تقدمها الإمارات لتونس، منذ عهد الشيخ زابد بن سلطان آل نهيان، ومساهمتها في تشييد الكثير من المشاريع بتونس.
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كما تناول الاتصال أيضا، المشروع الذي تقدمت به تونس لمجلس الأمن الدولي، بشأن مواجهة وباء كورونا.
وقال الرئيس التونسي في الاتصال إن مواجهة كورونا ينبغي أن تكون موحدة تعكس بالفعل وحدة الأمم.
كما قال محمد بن زايد خلال الاتصال الهاتفي إن الإمارات مستعدة للوقوف إلى جانب تونس في مواجهة هذه الجائحة، ودعمها في عدد من المشاريع بالمستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي يتصل بمحمد بن زايد لمناقشة إجراءات مكافحة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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