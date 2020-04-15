روسيا خامس مصدر للسوق المصري في الربع الأول من 2020

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من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، أن روسيا جاءت في المرتبة الخامسة ضمن الدول المصدرة للسوق المصري حيث أشار جابر إلى أن "أهم الدول المصدرة للسوق المصري تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار وروسيا بقيمة 701 مليون دولار".
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