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روسيا خامس مصدر للسوق المصري في الربع الأول من 2020

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© REUTERS / MOHAMED ABD EL GHANY

القاهرة – سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة والصناعة، فقد أعلنت الوزيرة نيفين جامع، أن "الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة طفيفة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 2 بالمئة حيث سجلت 6 مليار و728 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليارات و580 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2019 وبقيمة بلغت 148 مليون دولار".

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إسماعيل جابر، أن روسيا جاءت في المرتبة الخامسة ضمن الدول المصدرة للسوق المصري حيث أشار جابر إلى أن "أهم الدول المصدرة للسوق المصري تضمنت الصين بقيمة 2 مليار و336 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 938 مليون دولار وألمانيا بقيمة 879 مليون دولار، والهند بقيمة 713 مليون دولار وروسيا بقيمة 701 مليون دولار".

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